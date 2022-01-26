موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 للتقدم لامتحانات نهاية العام

موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة بات من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الماضية، بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة صباح أمس أمام طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم، ومنحتهم فرصة التسجيل وتعديل البيانات أو تصحيحها حتى يوم 24 فبراير المقبل.

موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة، حتى يتسنى للطلاب ملء وتعديل بياناتهم قبل انتهاء المدة المحددة من قِبل الوزارة، وذلك للتقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وأشار موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة أنّه لابد أن يكون طالب الثانوية العامة لديه البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به، وذلك حتى يتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها، وإن لم يكن لديه هذا البريد الإلكتروني، يمكن الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

ويضغط الطالب على «حساب الطالب»، ثم يبدأ بإدخال الرقم القومي، وحال كان سن الطالب أقل من 16 عامًا، يتم استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة، وإدخال كود الطالب، ثم الضغط على «أنا لست برنامج روبوت»، ثم الضغط على «التحقق من البيانات».

ويسجل الطالب رقم الموبايل والبريد الإلكتروني البديل yahoo أو Gmail، وبعد ذلك تظهر أمام الطالب شاشة تتضمن الـEmail الموحد وكلمة السر الخاصة بالطالب.

استمارة الثانوية العامة مرتبطة بسداد المصروفات

وكانت وزارة التربية والتعليم كشفت عن أنّه يشترط على طالب الثانوية العامة، سداد المصروفات الدراسية ورسوم الامتحانات وتأمين التابلت، حتى يستطيع كتابة استمارة الثانوية العامة، ويجب بعد إتمام الدفع أن يحتفظ بأصول الإيصالات وصورة منها مع طابع دعم المشروعات التعليمية وشهادة ميلاد حديثة وبطاقة شخصية وصورة منها، إضافة إلى صورة بطاقة ولي الأمر.

وتشمل الأوراق المطلوبة، الصور الشخصية للطالب وطباعة الاستمارة الإلكترونية التي ملأها الطالب ببياناته، بعد التأكد تمامًا من صحة البيانات الموجودة فيها، مع مراعاة إرفاق جميع الأوراق المطلوبة في «دوسيه» وتسليمه إلى المدرسة عقب انتهاء التسجيل الإلكتروني.