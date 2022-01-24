التعليم: إجراء التقييم الوطني لطلاب «خامسة ابتدائي» في 340 مدرسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أجرى عدة دراسات وبحوث وأعمال المتعلقة بتطوير العملية التعليمية وتقييم وتقويم نواتج التعلم بنائيا، وأنه جرى إعداد أدوات التقييم الوطني لقياس نواتج تعلم العلوم والرياضيات لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي بالتعليم العام والتعليم الأزهري.

إعداد الإطار العام للاختبار الوطني وتحكيمه محليا ودوليا

وأضافت وزارة التعليم، في بيان لها اليوم عن إنجازات التعليم في عام 2021، وتزامنًا مع احتفال العالم باليوم الدولي للتعليم في الرابع والعشرين من يناير، أنه جرى إعداد الإطار العام للاختبار الوطني وتحكيمه محليا ودوليا، وإعداد مخطط التقييم، وتدريب عينة من معدي الأسئلة على قياس نواتج التعلم، بالإضافة إلى إعداد أدوات جمع البيانات.

وأضافت وزارة التعليم، أنه جرى تنفيذ وتطبيق أدوات التقييم الوطني على عينة ممثلة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي في «340» مدرسة ومعهد أزهري على مستوى الجمهورية، وذلك خلال شهر ديسمبر 2021.

إعداد استبيان لتقييم جودة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في المدارس

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه جرى إعداد استبيان لتقييم جودة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في المدارس للوقاية من جائحة كورونا، بالإضافة إلي أنه جرى تطوير حقيبة تدريبية بعنوان: «المهارات الشخصية للقادة التربويين وأساليب تقويمها، والتي تتضمن: الإطار العام للحقيبة، والمحتوى العلمي، ودليل المدرب، ودليل المتدرب، وأجندة البرنامج».

- تطوير حقيبة تدريبية بعنوان: الاختبارات التحصيلية بنظام التعلم بالموديولات، والتي تتضمن: الإطار العام للحقيبة، والمحتوى العلمي، ودليل المدرب، ودليل المتدرب، وأجندة البرنامج.

- تطوير حقيبة تدريبية بعنوان: تشخيص وعلاج صعوبات التعلم، حيث تمت إضافة بعض الموضوعات للمحتوى، وتتضمن: الإطار العام للحقيبة، والمحتوى العلمي، ودليل المدرب، ودليل المتدرب، وأجندة البرنامج، تدريب أعضاء الهيئة البحثية بقسم التدريب والإعلام على مهارات المدرب الرقمية Zoom.