يسرا بعد إصابتها بكورونا للمرة الثانية: ادعولي

قالت الفنانة يسرا، إنّها تخضع للعزل المنزل وتتلقى بروتوكول علاج كورونا، بعد إصابتها بالفيروس المستجد للمرة الثانية.

وأضافت يسرا لـ«الوطن»: «الحمد لله على كل حال، أُصبت بالفعل بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، وأخضع لبروتوكول العلاج داخل المنزل والأعراض إلى حد ما بسيطة، وأتمنى من الجميع الدعاء لي بالشفاء».

جمال العدل يعلن إصابة يسرا بكورونا

وأعلن المنتج جمال العدل في تصريح سابق لـ«الوطن»، إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا منذ 3 أيام، وعزلت نفسها بمنزلها وهي بحالة جيدة. وطالب «العدل»، الجمهور بالدعاء لـ يسرا بالشفاء العاجل، وعودتها من جديد إلى تصوير مسلسلها «أحلام سعيدة» المقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

يذكر أنّ عدد كبير من النجوم المشاركين في العمل، أُصيبوا بفيروس كورونا مؤخرا، ما تسبّب في تعطّل التصوير عدد من الأيام، ولكن منتج العمل يواصل التصوير بباقي أبطال العمل، لحين تعافي المصابين وعودتهم للتصوير مرة أخرى.

إصابة يسرا بفيروس كورونا 2020

وفي ديسمبر 2020 أصيبت يسرا بفيروس كورونا وعانت من مضاعفاته عدة أسابيع بسبب إصابتها بمرض الربو، أحد الأمراض المزمنة التي أخرت شفائها من الفيروس.

وكانت يسرا وقتها حريصة على طمأنة محبيها على حالتها الصحية عبر السوشيال ميديا، إذ كتبت عبر إنستجرام: «الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعاءكم ليا، حالتي مستقرة الحمد لله، ومازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف».

آخر أعمال يسرا «حرب أهلية»

يذكر أن آخر أعمال يسرا الدرامية مسلسل «حرب أهلية» بطولة باسل الخياط وأروى جودة وسارة التونسي وسنتيا خليفة وتامر هجرس، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة وقت عرضه.