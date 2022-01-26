يبحث الجمهور عن حقيقة توقف تصوير مسلسل أحلام سعيدة لـ يسرا بعد إصابتها بكورونا، إذ أنَّها دخلت العزل منذ 3 أيام، بعدما ظهرت عليها الأعراض، وجاءت نتيجة المسحة الخاصة بها إيجابية.

يسرا وفيروس كورونا

وقال المنتج جمال العدل لـ «الوطن»، إنَّ «تصوير مسلسل أحلام سعيدة لم يتوقف، لأن العمل بطولة جماعية لعدد كبير من الممثلين، لذلك نواصل تصوير المسلسل في زايد، مع باقي أبطال المسلسل لحين شفاء يسرا من كورونا».

يسرا والعزل المنزلي

وقد أصُيبت الفنانة يسرا بفيروس كورونا، ودخلت العزل المنزلي، ومن المقرر أ، تعاود تصوير تصوير مسلسلها الجديد أحلام سعيدة بعد تحسن حالتها الصحية، ويشارك في بطولة المسلسل غادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النجوم.

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق، وهو من تأليف هالة خليل (نوَّارة - أحلى الأوقات) وإخراج عمرو عرفة الذي سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في مسلسل سرايا عابدين.

آخر أعمال الفنانة يسرا

شاركت يسرا في رمضان 2021 بمسلسل حرب أهلية، وجسدت من خلاله شخصية مريم، تدور الأحداث حول حياة مريم التي تضطرها الظروف لترك ابنتها تمارا وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف، والعمل من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز.

كان يشاركها في بطولته كلا من: أروى جودة، وجميلة عوض، وباسل خياط، وعدد آخر من الفنانين وكان من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

يسرا تنتظر فيلم «ليلة العيد»

وتنتظر الفنانة يسرا عرض فيلم «ليلة العيد» الذي يضم عددًا من النجوم أبرزهم عبير صبري، نجلاء بدر، سميحة أيوب، ريهام عبدالغفور وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.