بيتر دينكلاج ينتقد «ديزني» بسبب «سنووايت والأقزام السبعة»: قصة متخلفة

أزمة جديدة تواجهها شركة «ديزني»، بسبب الانتقادات التي وجهها الممثل الأمريكي بيتر دينكلاج، لشركة الإنتاج الشهيرة، على خلفية استعداها لإعادة فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي «Snow White and the Seven Dwarfs - سنو وايت والأقزام السبعة»، في نسخة جديدة تعتمد على التمثيل الحي، وهو الأمر الذي وصفه بـ«خطوة إلى الوراء».

بيتر دينكلاج: إعادة تقديم «سنو وايت والأقزام السبعة» قصة «متخلفة»

انتقد بيتر دينكلاج، الذي يعرفه الجمهور بشخصية «تيريون لانيستر»، في السلسلة الشهيرة «Game of Thrones»، في «بودكاست» مع مارك مارون، قيام «ديزني» بإعادة تقديم صورة نمطية للأقزام، قائلا: «إنه بالرغم من فكرة ديزني التقدمية، باختيار الممثلة اللاتينية راشيل زيجلر، لتقوم بدور سنو وايت»، إلا أن النسخة الجديدة لا تزال تحكي قصة متخلفة»، إذ يرى أن صورة الأقزام ما زالت في نفس القالب والتنميط، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وتابع الممثل الأمريكي: «لقد كانوا فخورون جدًا باختيار ممثلة لاتينية في دور (سنو وايت)، لكنكم ما زلتم تروون قصة بياض الثلج والأقزام السبعة، أنتم تقدميون بطريقة ما، لكنكم ما تزالون تحكون تلك القصة عن الأقزام الذين يعيشون في كهف معًا».

«ديزني»: نعمل على كسر الصورة النمطية للأقزام

ردا على الانتقادات التي ووجها دينكلاج لشركة الإنتاج الشهيرة، ذكرت «ديزني»، في بيان صحفي، أنها تسعى لكسر الصورة النمطية عن الأقزام في السينماـ لتجنب تعزيز الصور النمطية من فيلم الرسوم المتحركة الأصلي: «نتخذ نهجًا مختلفًا مع هذه الشخصيات السبع، ونتشاور مع أعضاء مجتمع التقزم في كثير من التفاصيل، ونتطلع إلى مشاركة المزيد مع اقتراب الفيلم من الإنتاج بعد فترة تطوير طويلة».

وقال المتحدث الرسمي لـ«ديزني»، في تصريح لـ«هوليوود ريبورتر»، إن الفيلم قيد التطوير منذ 3 سنوات، إذ كان الاستوديو يعيد تقديم شخصيات الأقزام منذ المراحل الأولى من العمل على الفيلم.