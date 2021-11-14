حنان مطاوع تتصدر تريند جوجل بسبب تصريحاتها عن «وش تالت»

تصدرت الفنانة حنان مطاوع، محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحاتها عن أعمالها، حيث أشارت أنها تقوم بتحضير مسلسل «وش تالت»، كما تحدثت عن أعمالها السابقة، وذلك من خلال استضافتها في برنامج «الحكاية»، المُذاع على شاشة «أم بي سي مصر»، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

حنان مطاوع: دوري في «وش تالت سيكون مختلف»

أشارت الفنانة حنان مطاوع، أنها تشارك في عمل درامي جديد، يحمل اسم «وش تالت»، قائلة: «أنا بعمل مسلسل حالياً اسمه (وش تالت)، ومتحمسة له جداً»، متابعة أنها العمل مختلف وسيكون دورها في المسلسل جديد، لافتة إلى أنه تأليف شاب رائع سيكون مفاجأة في المرحلة القادمة يُدعى محمد علي، واخرج أستاذ معتز حسام، وإنتاج أستاذ ممدوح شاهين.

حنان مطاوع: مازلنا في مرحلة التصوير حتى الآن

وأضافت الفنانة حنان مطاوع في حديثها عن فريق العمل الذي سيشاركها في تقديم مسلسل «وش تالت»، قائلة: «معايا في المسلسل محمود عبد المغني، وهاله فاخر، عابد عنان، نورهان، وغيرهم من الفنانين»، لافتة إلى أنهم ما زالوا في مرحلة التصوير حتى الآن.

مطاوع تتحدث عن مسلسل «لمس أكتاف»

وتحدثت الفنانة حنان مطاوع، عن دورها في مسلسل «لمس أكتاف»، قائلة: «مسلسل (لمس أكتاف)، حدوته كبيرة، وتحدي كبير بالنسبة لي»، مشيرة إلى أن فريق العمل جميعهم جيدين وأقوياء، بدايةً من الممثلين وصولاً إلى المخرج والمؤلف.

ولفتت الفنانة حنان مطاوع، في حديثها عن مخرج العمل حسين المنباوي، ودوره الرئيسي في ظهورها بشكل مختلف، من خلال شخصية «المعلمة»، الشعبية تاجرة المخدرات، التي قدمتها في مسلسل «لمس أكتاف».

مطاوع: مسلسل «القاهرة كابول» استطاع منافسة أعمال عظيمة في رمضان

وتابعت الفنانة حنان مطاوع، حديثها عن أعمالها، قائلة: «مسلسل (القاهرة كابول)، استطاع أن ينافس أعمال عظيمه في رمضان، من خلال مخرج مهم، ومؤلف مهم، وتمكنا جميعاً من تأدية رسالة المسلسل على أكمل وجه».