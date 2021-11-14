حنان مطاوع: بطل مسلسلي الجديد «كلب».. وهذا سر اسم ابنتي

ظهرت الفنانة حنان مطاوع في أحد اللقاءات التليفزيونية مساء أمس السبت وخلال اللقاء كشفت عن كثير من الأمور الفنية وأيضًا الشخصية التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وتصدرت من خلاله ترنج مواقع التواصل الاجتماعي.

حنان مطاوع تكشف عن معنى اسم ابنتها

ومن بين التصريحات التي كشفت عنها الفنانة حنان مطاوع هو السر وراء تسمية ابنتها باسم أماليا، قائلة إنها بحثت كثير عن اسم ليكون لابنتها ويكون اسم باللغة العربية واسم غير دارج لتكون مميزة وبالفعل في البداية اختارت اسم باللغة العربية ولكن زوجها وجده غير مناسب ففكروا في اختيار اسم فرعوني وبالفعل وقع الاختيار على أماليا وهى تعنى الأميرة الصغيرة ابنة الملك بالمصري القديم.

رأى حنان مطاوع في الزواج

كما كشفت مطاوع رأيها في الزواج، مؤكدة أنه شيء رائع وأنه مؤسسة تنجح بالتعاون بينك وبين شريكك، موضحة أنه مثله مثل العمل تمامًا عندما تتعاون مع مديرك وتعملون كفريق عمل يؤدى هذا إلى النجاح.

وصرحت مطاوع أنها ستشارك في رمضان المقبل 2022 بمسلسل ورد الذي كان من المفترض أن يشارك رمضان 2021، ولكن تم تأجيله بسبب مشاكل إنتاجية ولكن سيتم استكماله مرة أخرى ويشاركها فيه نضال الشافعي ومحمد لطفي.

مسلسل وش تالت

وأشارت مطاوع، إلى أنها تصور مسلسل جديد يحمل اسم «وش تالت» تتعاون فيه مع المؤلف محمد علي والمخرج معتز حسام ويشاركها في البطولة محمود عبد المغني وهالة فاخر وعابد عناني.

وتحدثت أيضا عن مسلسل جديد تشارك فيه بحلقة واحدة فقط، وأن بطل العمل أمامها هو كلب وأنها بالفعل أجرت عدد من البروفات معه.