حنان مطاوع: بعمل مسلسل البطل اللي قدامي فيه «كلب».. وأهم مني

كشفت الفنانة حنان مطاوع تفاصيل مسلسل جديد يقوم بدور البطولة أمامها فيه «كلب»، قائلة إن المسلسل من إنتاج ستوديوهات MBC، ويعرض عبر منصة «شاهد»، وهو مكون من أربع حلقات ولكل حلقة أبطالها، وتحمل حلقتها اسم «توت».

البطل قدامي كلب يجنن وهو أهم مني في المسلسل

وأضافت «مطاوع»، خلال تصريحات إعلامية، «البطل قدامي كلب يجنن وهو أهم مني، بس لما المخرج طلب مني أعمل بروفة على مشهد حضن مع الكلب كان موقف مؤسف، أنا بحب الحيوانات لكن من بعيد، ولسه مقدرتش أعمل اللحظة دي».

حنان مطاوع عن ظهورها بـ«لوك» جديد: الممثل لازم يغير

وعن ظهورها مؤخرا بـ«لوك» جديد، قالت الفنانة حنان مطاوع: «لا والله ده اجتهاد شخصي، الممثل لازم يغير وأنا في حياتي العادية مبغيرش كتير».

أنا مركزة دايما مع جوزي وبنتي وصحباتي

وتابعت: «أنا في حياتي العادية دايما مركزة في جوزي وبنتي وأمي وصاحباتي أو في شغلي، والشغل هو اللي بيخليني أغير وبتبقى فرصة».

مسلسل «ورد» توقف بسبب مشاكل إنتاجية

وأوضحت حنان مطاوع أنها تشارك في موسم رمضان القادم بمسلسل «ورد»، الذي توقف لمشاكل إنتاجية، قائلة: «صورنا به عدة مشاهد منذ عام، ولكنه توقف بسبب المنتج»، متابعة: «توجد مشاكل في الإنتاج، والمنتج كانت لديه مشكلة في ضخ الأموال، خاصة بعد عدم كفايتها، لذلك توقف تصوير المسلسل».

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في فيلم «قابل للكسر»، من إخراج وتأليف أحمد رشوان، والذي عُرض العام الماضي، وتشارك في تقديم هذا العمل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، عمرو نجاتي، وغيرهم من الفنانين.

واستطاع الفيلم تمثيل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء الدولي للسينما المستقلة، ويُقام هذا المهرجان تحت قيادة الناقد المغربي الكبير حمادي جيروم رئيس المهرجان.