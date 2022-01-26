«الصحة» تنصح مصابي العزل المنزلي بعد ارتفاع حالات كورونا: اشربوا ماء وعصائر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، يشهد ارتفاعا في أعداد إصابات الفيروس، خلال هذه الفترة، مطالبة المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وأهمها ارتداء الكمامات، لافتة الى أنه ليس أي غطاء يغطي الوجه كمامة، وتعمل على الوقاية من الفيروس.

نصائح لمصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلى

وجهت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها رسالة لمصابي فيروس كورونا داخل العزل المنزلي، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد، قائلة لا بد من الحفاظ على تناول مشروبات صحية تقوي الجسم خلال فترة العزل المنزلي.

وأكدت أهمية شرب السوائل بكثرة، خاصة الماء من 8 لـ10 أكواب بشكل يومي، للحفاظ على درجة حرارة وحيوية الجسم وتحسين الصحة العامة، لافتة الى أهمية تناول عصائر الفواكه، مثل عصير البرتقال والجوافة والليمون، دون إضافة سكر أو استبدال السكر بعسل النحل بكميات قليلة للتحلية.

وأضافت الوزارة خلال فترة العزل المنزلي لا بد من استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستعمال الواحد، وارتداء الكمامات، في حال التعامل مع مصاب كورونا، وتقديم الطعام له، والحديث من وراء الأبواب إن أمكن، وعدم الاختلاط بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية، وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بشأن أهمية الحصول على لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.