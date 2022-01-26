مين اتعلم ببلاش لـ بهاء سلطان تنال إعجاب الجمهور.. تعرف على موعد طرحها

أقل من 24 ساعة تفصل الجمهور عن طرح أغنية مين اتعلم ببلاش، للمطرب بهاء سلطان، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، إذ من المقرر طرحها في تمام الساعة الخامسة من مساء الغد، وفقا لما أعلنه سابقا، قائلا: «استنوها أغنيتي الجديدة، على قناة فري ميوزيك وكل منصات الموسيقى».

الجمهور يشيد بـ مين اتعلم ببلاش: «صوت استثنائي»

عبر عدد كبير من المتابعين إعجابهم بأغنية مين اتعلم ببلاش، التي نشر بهاء سلطان، مقطع صغير منها، إذ علق أحد متابعي قناته الرسمية على «يوتيوب»: «طبعا لازم نستنى الأغنية يا سلطان الطرب، أوعى تغيب عننا تاني»، بينما أضاف آخر: «السلطان ملك الإحساس»، وكتب أحد المتابعين: «صوت استثنائي مش زي الباقي».

ثامن أغنية من ألبوم «سيجارة»

تعتبر أغنية مين اتعلم ببلاش لـ بهاء سلطان، هي الأغنية الثامنة من ألبوم «سيجارة»، من كلمات نصر محروس، ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أمير محروس، وحقق البرمو الدعائي للأغنية، ما يقرب من 80 ألف مشاهدة خلال يومين، ويتبقى من الألبوم أغنيتين سيتم طرحهما تباعا خلال الأيام المقبلة، لينهي تعاقده مع المنتج نصر محروس.

«فري ميوزك» تعيد السلطان للساحة

طرح بهاء سلطان على مدار الفترة الماضية مجموعة واسعة من الأعمال الغنائية ضمن ألبومه الأحدث «سيجارة» الذي يقدمه مع شركة «فري ميوزيك» والمنتج نصر محروس، ويتعاون خلال الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين من بينهم نصر محروس، عزيز الشافعي، محمد يحيى، وحسين محمود.

وقدم سلطان، حتى الآن 7 أغاني: «تعالى أدلعك» التي حققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»، بالإضافة إلى «عاملين الصح»، «ليالي طويلة»، «ده حب ولا»، «أنا غلطان»، «مالك» و«يومين حلوين».