بهاء سلطان يطرح «يومين حلوين».. سابع أغنيات ألبوم «سيجارة» (فيديو)

طرح الفنان بهاء سلطان سابع أغنيات ألبومه الجديد «سيجارة»، والذي يقدمه مع شركة «فري ميوزيك» والمنتج نصر محروس، وتُطرح أغنياته عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية «يومين حلوين» من ألبوم «سيجارة»

الأغنية الجديدة التي طرحت اليوم حملت اسم «يومين حلوين»، وهي من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتنفيد الوتريات سعيد كمال، وجيتار روكت، وطبلة سعيد الأرتيست، ورق هشام العربي، أما التوزيع الموسيقي فكان من نصيب أمير محروس، وسجلت الأغنية في استوديوهات «ام ساوند 2».

كلمات أغنية «يومين حلوين»

وتقول كلمات الأغنية التي طُرحت اليوم:

يومين حلوين ويومين وحشين وبتعدي

وناس حلوين وناس وحشين وبتعدي

بس اللي ليك أقرب ما ليك

الجرح منهم مش بيعدي

يفضل يألم في القلوب ألم السنين

يفضل يعلم في العيون دمع الحزين

كل اللي ليك ليه قسيوا عليك

قلبي يا مسكين

أنا كل شيء كان حلو فيا

إديتهولكم من عينيا

وأما بشوف حاجة وحشة منكم

كنت بكدب آه عينيا

حتى الليالي والسنين

بقوا ذكرى في القلب الحزين

ليه كل غالي يطلع رخيص

ويتبقى من ألبوم بهاء سلطان الجديد ثلاث أغنيات سيتم طرحهم تباعا خلال الأيام المقبلة لكي ينهي تعاقده مع المنتج نصر محروس، وحل خلافهم الدائم على مدار السنوات الماضية.

ووقع بهاء سلطان تعاقدا جديدا مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، وعلمت «الوطن» أن «بهاء» سجل أغنيتين جديدتين مع الشاعر تركي آل الشيخ، ومن المقرر طرحهما عقب الانتهاء من طرح أغنيات ألبوم «سيجارة» لكي تكون باكورة أعماله الجديدة بعيدة عن نصر محروس.