«الصحة» تخصص 4 عيادات متنقلة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 26 يناير الجاري حتى 6 فبراير، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين الطبي لجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة بالدولة، حرصا على الصحة العامة للمواطنين، وبالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تشمل نشر 30 فريقا للتواصل المجتمعي، يجوبون ساحات معرض الكتاب، لتقديم التوعية الصحية لرواد المعرض والمشاركين في الأنشطة الثقافية المختلفة التي تقام على هامش المعرض، ومن أهمها التوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع التزاحم، كما يتم توزيع المستلزمات الوقائية (كمامات، ومطهرات) على رواد المعرض.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم توفير مركزين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، داخل ساحات معرض الكتاب لتطعيم المشاركين والمترددين على المعرض، في إطار حملة التطعيمات الموسعة التي تقوم بها الوزارة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى توفير 4 عيادات متنقلة موزعة بممرات دخول المعرض، تضم فرقا طبية لتقديم الخدمات للزائرين، ضمن المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، كما تم تزويد العيادات بأدوية طوارئ ومسكنات ومستلزمات طبية ووقائية، بالإضافة تواجد إلى سيارة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية للسيدات ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة".

وأكد "عبدالغفار" تمركز كشك طبي لتقديم التوعية والنصائح الطبية لرواد المعرض، ويتوافر به المستلزمات الوقائية، فضلاً عن نشر لافتات للتوعية بأروقة المعرض، بالإضافة إلى عرض مقاطع فيديو قصيرة، داخل قاعات المعرض، للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

ولفت "عبدالغفار" إلى توفير 2 سيارة مجهزة لتشجيع زوار المعرض على التبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع خدمات نقل الدم القومية التابعة للوزارة.

ونوه إلى تمركز سيارتي إسعاف للتأمين الطبي داخل المعرض، بينهما سيارة ذاتية التعقيم لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، طبقًا لخطة الإخلاء الطبي المقررة، مع تحديد المستشفيات المتاحة لاستقبال الحالات والتعامل معها، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الحكومية المحيطة بالمعرض.

وأشار "عبدالغفار" إلى قيام فريق من قطاع الطب الوقائي بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة تطهير وتعقيم كافة أنحاء المعرض على مدار اليوم، بالإضافة إلى المراقبة الدورية على الأغذية والمياه الخاصة بالمطاعم والمحلات المحيطة بالمعرض، حفاظًا على صحة وسلامة كافة المشاركين خلال فترة إقامة المعرض.

وأكد "عبد الغفار" تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بجميع منافذ الدخول للبلاد من خلال الحجر الصحي، مشيرًا إلى عدم السماح بدخول البلاد إلا بعد مراجعة الحصول على شهادة (PCR) تفيد الخلو من الفيروس، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، أو الحصول على شهادة معتمدة تفيد تلقي الجرعات الكاملة لأحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية قبل 14 يومًا من الوصول للبلاد.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بجناحين، الأول بقاعة رقم (1) والثاني بقاعة (٢) C21.

وأكدت "منن" تواجد (طبيب في كل جناح) لتقديم الاستشارات النفسية المجانية، بالإضافة إلى تواجد ٩ فرق لاستقبال الجمهور في الجناحين والإجابة عن تساؤلاتهم فيما يخص الصحة النفسية والتعريف بالخدمات التي تقدمها الأمانة، وذلك بهدف التوعية عن الصحة النفسية وعلاج الإدمان والخدمات المقدمة، إلى جانب المساهمة في إزالة الوصمة عن المرضى النفسيين.

وتابعت أن الأمانة توفر العديد من المطبوعات الخاصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان لتوزيعها على جمهور المعرض مجانًا، للتوعية بـ "الاضطرابات النفسية لدى الأطفال والمراهقين"، و"الصحة النفسية للمراهقين والوقاية من الإدمان"، و"كيفية الإقلاع عن التدخين".

ولفتت الدكتورة منن عبدالمقصود، إلى أنه يتم عرض أكثر من ١٠ مقاطع توعوية مصورة للتعريف بالأمراض النفسية واضطرابات الأطفال والمراهقين، وكذلك توزيع كتيب "الصحة النفسية وقت أزمة كورونا"، و"دليل بالخدمات العلاجية" التي تقدمها ٢١ مستشفى ومركز تابعين للأمانة في ١٥ محافظة.