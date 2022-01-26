دينا عبد الكريم تقدم الكروس ميديا لأول مرة فى "شغل عالي"

انتهت الإعلامية دينا عبد الكريم من تصوير برنامجها الجديد "شغل عالي" وهو أول برنامج متخصص في تطوير ثقافة العمل وسلوكيات مرتبطة بالحياة العملية ومستقبل المهن.

و البرنامج يقدم لأول مرة محتوى بطريقة الكروس ميديا حيث يناقش القضية من خلال أكثر من وسيلة اعلامية أو بالأحرى 4 منصات : التليفزيون ، الراديو ، الموقع الالكترونى ، و السوشيال ميديا .

حيث يناقش البرنامج على مدار الموسم الأول طبيعة مهن مختلفة مثل: المحاسب والصيدلي والمخرج الفنى والمحامي وغيرها من الوظائف.

و كشفت دينا عبد الكريم إنها تقوم فى كل حلقة بإستضافة أحد كبار المتخصصين في المهنة أو ما نطلق عليه "كبير الشغلانه" لاستعراض تجربته الحياتية والتحديات التي واجهها والخبرات التي اكتسبها على مر تجربته.

كما ألتقي مع شباب يقومون بذات المهنة في العالم الرقمي بالإضافة إلى فقرات تفاعلية مع جمهور الاستوديو عن التحديات في كل مهنة.

وأضافت دينا إن هذا القالب من البرامج جديد وغير متعارف عليه في التلفزيونات العربية و نهدف منه إلى إلقاء الضوء على بعض المفاهيم الأخلاقية في العمل والتحديات التي نواجهها في بيئة العمل ولكن بأسلوب ساخر وتفاعلي.

ومن المقرر أن يذاع برنامج شغل عالي على قناة مصر الأولى و قناة سي بي سي و يبدأ فى شهر فبراير