دينا عبد الكريم: عدد الإعلاميين المعينين بـ«النواب» مثل مفاجأة لنا

قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب بالتعيين، إن قرار تعيينها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس النواب المصري الجديد جاء في إطار سعيه ليكون المجلس غنيا بالكثير من التنوع المتوقع لكل فئات المجتمع، «كانت مفاجأة لينا كإعلاميين العدد والثقة للمجموعة التي تمثل الإعلام المصري».

وأضافت «عبد الكريم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «أخبار TeN»، و المذاع على فضائية «TeN»، أن التعيين في مجال الإعلام حمل عددا من القامات الإعلامية الكبيرة، مثل الدكتورة درية شرف الدين وعماد خليل، وهذا الثقل في التمثيل الإعلامي القوى داخل البرلمان سيعزز من المجال الإعلامي في مصر، «عندنا الكثير من الأحلام و الطموحات المؤجلة، وبرلمان 2021 نعقد عليه الكثير من الآمال لتغيير الكثير من الأوضاع، وأهمها الملفات الإعلامية الكثيرة المطروحة».

المجلس سيتم عقده في ظروف انتشار فيروس كورونا

وأوضحت النائبة، أن المجلس سيتم عقده في ظروف انتشار فيروس كورونا، وحتى الآن ينتظر النواب التعليمات الخاصة بكيفية إدارة الجلسة الأولي من المجلس، التي ستحظى بالكثير من الإجراءات، ومن المتوقع أن الدورة البرلمانية الجديدة ستعمل على تحقيق الاستقرار في المجتمع المصري كافة، «هو برلمان أكثر استقرارا، وبرلمان 2021 محظوظ ومتنوع».

تمثيل الفئات والمعارضة بات أكبر وأقوى

وأكدت أنه وبالنسبة لتمثيل الفئات والمعارضة فأصبحت أكبر وأقوى في مجلس النواب الجديد، وهو الشئ الذي يعول عليه الكثير من المواطنين الكثير من الآمال والطموحات في تحقيق ما يبتغونه ويريدونه.

وأتاحت التعديلات على قانون مجلس النواب، الحق لرئيس الجمهورية بتعيين نسبة 5%من نواب المجلس، على أن يكون نصفهم من النساء.