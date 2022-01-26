غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة توافر السلع في محافظات الأمطار

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في المحافظات التي تشهد موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة.

3 أشهر.. حجم المخزون الاستراتيجي من السلع بالمحافظات

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على وجود ‏مخزون استراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم يصل إلى أكثر من 3 ‏أشهر وذلك في محافظات الطقس السيئ، فضلا عن ضخ يوميا كميات كبيرة من السلع التي يصل عددها إلى 26 تتنوع بين الأرز والمكرونة والسكر ومساحيق الغسيل وغيرها ‏من السلع الأخرى المدرجة على قائمة السلع التموينية.

ونوهت وزارة التموين، في بيان لها منذ قليل، أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تلقى تقريرا من الشركة العامة للجملة والشركة المصرية للجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، يفيد بكميات الضخ اليومي للمحافظات المعرضة لموجة الطقس السيئ.

من جانبه، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور على المصيلحي، تلقى تقريراً ‏من مديري مديريات التموين بجميع المحافظات حول الموقف من توافر الدقيق ‏للمخابز والمخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم، ‏موضحا أن الرصيد بالمحافظات من السلع الغذائية يكفي أكثر من ‏3 أشهر.

توجيهات بتوفير مخزون استراتيجي ‏من الدقيق بالمخابز

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين وجه المديريات بتوفير مخزون استراتيجي ‏من الدقيق بكل مخبز يصل إلى ثلاثة أيام تحسبا لسقوط الأمطار، بإنشاء غرف عمليات بها ‏والإدارات التابعة لتلك المديريات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مع إصدار توجيهات لمديري المديريات التموينية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز وكذلك ‏منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من انتظام العمل بها ووصول الدعم ‏لمستحقيه بسهولة ويسر.‏