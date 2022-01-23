موعد انتهاء صرف الحصص التموينية لشهر يناير.. 64 مليون مستفيد

تنتهي وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد أسبوع من الآن وتحديدا يوم 31 يناير 2022، من صرف الحصص والمقررات التموينية لشهر يناير الجاري، للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والمقيدين على منظومة الدعم التمويني، البالغ عددهم 64 مليون مواطن يصرفون الدعم السلعي شهريا.

مواعيد فتح منافذ صرف التموين

وتستمر منافذ صرف السلع التموينية طوال أيام الشهر، في صرف حصص المواطنين، إذ تفتح منافذ صرف السلع أبوابها للمواطنين يوميا منذ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، فضلا عن أن منافذ صرف السلع لا تحصل على عطلة أسبوعية.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن صرف السلع التموينية يجري من خلال 40 ألف منفذ تمويني، فضلا عن 6700 منفذ مشروع جمعيتي، وأيضا 1300 فرع مجمع استهلاكي منتشر على مستوى المحافظات.

حصة الفرد الواحد من السلع التموينية

ويحصل كل مواطن مقيدا على بطاقة التموين حتى الفرد الرابع، على قيمة 50 جنيها شهريا في صورة سلع أساسية من الأرز والزيت والسكر، فضلا عن سلع اختيارية أخرى يختار منها المواطن بحسب رغبته وتوفرها الوزارة شهريا على قائمة السلع مثل المكرونة والدقيق والعدس والفل والبسكويت وعدد آخر من السلع.

كما تستعد مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في نهاية كل شهر، لصرف الاستعاضة من السلع لمنافذ صرف السلع التموينية تمهيدا لصرف التموين للشهر الذي يليه.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية صرف التموين في أي يوم من أيام الشهر بداية من الشهر وحتى آخره، وذلك من خلال بطاقة التموين الذكية والتي يتم قراءة بياناتها من عدد الأفراد والحصص المخصصة للبطاقة من خلال ماكينة الصرف والتي تتواجد في كل مخبز وكل منفذ تمويني.