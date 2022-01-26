وزيرة الثقافة تتفقد أنشطة جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أنشطة الطفل بالقاعة المخصصة لها بمعرض القاهرة الدولى للكتاب وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الاعلى للثقافة، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، ومصطفى غنايم منسق الفعاليات الثقافية لأنشطة الطفل بالمعرض.

قالت عبد الدايم ان النشء يحظى باهتمام خاص فى هذه الدورة من معرض القاهرة الدولى للكتاب وذلك في ضوء التوجه العام للدولة وادراك قيمة وضرورة بناء الاجيال الجديدة لإقامة مجتمع متقدم علي كافة الأصعدة.

واضافت ان الخدمات التي يضمها جناح الطفل تشمل العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والتقنيات المتطورة ، مشيرة انها تشهد لاول مرة استخدام أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي حيث يمكن للأطفال ورواد القاعة مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات الابعاد الثلاثية ، الى جانب ظهور شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس .

وكانت فعاليات افتتاح جناح الطفل قد تضمنت العديد من الأنشطة الفنية منها "فنون متنوعة للأطفال من ذوي الهمم"، "كورال أطفال لفرقة غنوة من محافظة الإسكندرية، تضمنت عدد من الفقرات الغنائية والموسيقية الوطنية.

يذكر أن البرنامج الثقافي لجناح الطفل بمعرض الكتاب يتضمن اربعة اركان، وهي ركن الحكايات ، الورش التفاعلية ، الورش الفنية والعروض المسرحية.