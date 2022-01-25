قصور الثقافة في معرض الكتاب.. فنون شعبية وورش سينمائية

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تنفذ من خلال الإدارات المركزية بالهيئة، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتور إيناس عبد الدايم، لدعم وتوصيل الخدمات الثقافية لكافة المواطنين من كافة قطاعات الوزارة، وضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 المنفذة بعنوان «هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل».

الجانب الأدبي

تشارك الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان من خلال إداراتي النشر والمكتبات تحت إشراف الكاتب الصحفي جرجس شكري أمين عام النشر بالعديد من عناوين الكتب الجديدة وبعض العناوين المعاد نشرها بناء على طلب القراء والمثقفين في المعرض.

وتشارك الهيئة هذا العام بما يقرب من 50 عنوانًا، وسوف تكمل ما بدأته فى سلسلة «المعدية» بـ17 عنوانًا جديدًا، ليصل العدد إلى 40 عنوانًا بالسلسلة.

الاحتفال بالعام المصري اليوناني

تحتفل الهيئة هذا العام بالعام المصري اليوناني بمجموعة من كلاسيكيات الأدب اليوناني منها «الإلياذه والأوديسا»، بالإضافة لمجموعة من روائع التراث العربي ضمن سلسلة «ذخائر».

ويقدم مشروع النشر بالهيئة هدية للقارئ المصري بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية كتاب «مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» للدكتورة سعاد ماهر، كما سيتضمن جناح الهيئة عدد من روائع الأدب العالمي ضمن سلسلة «آفاق عالمية».

ورش فنون السينما في معرض الكتاب

وتقدم الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتنظيم الإدارة العامة للثقافة السينمائية مشروع «أبدأ حلمك.. السينما بين يديك» بإشراف عام من الفنان تامر عبدالمنعم.

وتبدأ فعاليات الورش في الفترة من 29 يناير وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، يوميا من الساعة الثانية عصرا حتى السادسة مساء يوميا، على أن يتم التسجيل بأسبقية الحضور، وهى متاحة لكافة الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية، علما بأنه لا يقل أعمار المشاركين في ورشة السينما عن 16 سنة.

ورش سيناريو وإخراج وتصوير

وتتضمن فعاليات المشروع إقامة عدد من الورش وهي «السيناريو السينمائي للفنان تامر عبدالمنعم، والدكتور أشرف محمد، والدكتور نادر الرفاعي، وفنون الإخراج السينمائي للمخرج أشرف فايق، وقواعد التكوين السينمائي للمخرج فخر الدين نجيده، ومحاضرات عن أساسيات الإنتاج السينمائي للدكتور ضياء الدين جابر.

أما في مجال التصوير السينمائي، يحاضر الدكتور حسين بكر، والدكتور وزايد نايف، وفى مجال المونتاج السينمائي ومبادئ المؤثرات السمعية والبصرية يتحدث المونتير السينمائي حسام المحفوظي.

وحرفية مساعد المخرج بعصام حلمي، ومدخل إلى هندسة الصوت السينمائي الدكتور حسين الجندي، ومبادئ الديكور السينمائي الدكتورة مروة عزب، بالإضافة لورشة يومية عن فن قراءة الفيلم يصاحبها عرض للعديد من الأفلام لمناقشة الرؤى المختلفة، «the darkest hour, hugo, wiplash, the king's speech the artist».

فرق الفنون الشعبية في معرض الكتاب

تشارك فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة بتقديم عروضها الفنية المعبرة عن بيئاتها وتراث كل منها على مسرح الفنون بالقاهرة الجديدة وهي «النيل للآلات الشعبية، المصرية للموسيقى العربية، التنورة التراثية، قصور الثقافة لأغاني الشباب وذلك أيام 27، 29، 30 يناير الجاري، بالإضافة لأيام 1، 3، 5، 6 فبراير القادم.