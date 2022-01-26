«صحة الشرقية» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، بسبب الطقس السيئ، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولحين تحسن الأحوال الجوية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ

وقال وكيل وزارة الصحة إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ حرصا على مصلحة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن مديري العموم بالمديرية «الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة»، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار انعقاد لجنة الأزمات وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، للاستعانة بهم في الحالات الطارئة، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

توفير الكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته

وفي سياق آخر، شدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على توفير الكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة، مؤكدا تأمين مصادر المياه والكهرباء بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالشرقية للاستعداد في حالة الطوارئ، بزيادة عدد سيارات الإسعاف بمداخل ومخارج محافظة الشرقية.