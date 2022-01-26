محافظ الشرقية يتابع ملف الأراضي: تلقي 17 ألف طلب تقنين

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل، لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين والبت بها، وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقا للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

وأكد «غراب»، على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من العمل في هذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

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وشدد على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها، وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي، وفقا للقانون رقم 241 لسنة 2020، لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.

أكثر من 17 ألف طلب تقنين

من جانبه، أشار مدير إدارة الأملاك بالديوان العام إلى أنه تم تحرير 8 آلاف و830 عقدا بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (2556)، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و326 طلبا، منها 14 ألفا و405 طلبات صالحة للتقنين و2921 طلبا غير صالح للتقنين.

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وأوضح أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير في خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد، مضيفا أنه تم عقد لجان مُشكّلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات، وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.