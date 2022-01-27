حظك اليوم برج السرطان الخميس 27-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج السرطان أنّه يستطيع التعرف على طريقة تفكير الأشخاص الآخرين وما يدور بخاطرهم بكل سهولة، إلا أنّه في كثير من الأحيان يعاني صاحب برج السرطان من المزاج المتقلب، خاصة عندما يشعر بالغيرة، وأنّ حاجاته العاطفية لم تلبى.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، توقعت أن يكون القمر اليوم في منزل عمل برج السرطان، لذا يتوقع الفلك أنّك إذا كلفت بأداء مهمة، ستقوم بإنجازها على أكمل وجه.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي، فإنّ فينوس والمريخ في مواجهة برجك، لذا ينصح الفلك بأنّه من المهم أن تتحكم جيدًا في انفعالاتك، وفي ردود أفعالك لتحسن التصرف.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيرمين الفقي والفنانة غادة عبدالرازق وشيرين رضا ونيكول سابا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ وأحمد السعدني وهاني سلامة.