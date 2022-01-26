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محمود مسلم

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 26-1-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:25 ص | الأربعاء 26 يناير 2022
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

الحب في حياة المرأة التي تنتمي لبرج السرطان هام جدا وضروري في الحياة، فإذا وقعت في الحب ضحت بكل شئ من أجل إسعاد حبيبها والوقوف بجانبه، وهي حنونة وعاطفية جدا ورومانسية، ومن أهم أسباب استمرارها في الحب هو شعورها بالأمان.

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء عاطفيا

يبشرك الفلك بيوم مميز على المستوى العاطفي، فالقمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء مهنيا

تتمتع اليوم بالطاقة والثقة، وتزدهر روحك الابتكارية، بحسب ما قالته عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك.

صفات عامة لأنثى برج السرطان

من أبرز مميزات أنثى برج السرطان، أنها متقبلة فتارة تكون متفائلة ومحبة للحياة وتارة تكون متشائمة تكره الحياة، ولا ترى فيها شئ جيد، لها مزاج خاص لا يعرفه إلا المقربون، وهي لا تحب الاجتماعيات فتبدو باردة جدا، تصغى إلى الأحاديث دون تعليق، وعلى المستوى الأسري فهي تكون ربة منزل جيدة للغاية، وتؤدي دورها على أكمل وجه، وهي غير متطلبة، ومدبرة.

 

 

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