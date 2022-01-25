حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 25-01-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يتسم بذاكرته اليقظة، وأبرز مميزاته الرومانسية وخياله الواسع، لكن على الجانب الآخر شخصية برج السرطان مليئة بالتناقضات، ولا يقبل النصائح التي يمليها عليه الآخرون، كما أنه يحب البقاء في المنزل لأطول وقت.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

توقعت خبيرة الفلك عبير فؤاد، أن الفلك يدفع مواليد برج السرطان للعمل بإصرار، عليك أن تعبر عن آرائك بلا خوف وتنتبه لحقوقك في العمل حتى لا تضيع عليك أهم حقوقك، كن جرئ.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

من الواضح أن مواليد برج السرطان اليوم لديهم موعد عاطف، فوفق حظك اليوم لمواليد البرج القمر في منزل الحب وتأسر اليوم من تحب بكل الود والحب والعطف.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير برج السرطان مريد البرغوثي، ونرمين الفقي، وأحمد بدير ويوسف شعبان وشريف سلامة، والمنتج توبي ماغواير والممثلة كيلي ريلي، وساندرا أوه، وكريستين بيل.

مميزات مواليد برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بالإبداع فهو يتسم بخيال واسع سجعله مختلف ومبتكر، كما أنه يحاول حماية الأشخاص من حوله خاصة أفراد أسرته، حتى لا يجعلهم في خطر، ولديه حدس قوى يكشف من خلاله الأسرار، ويمتلك القدرة على العطاء والدعم المعنوي للآخرين حتى لو لم يكن لديه علاقة وثيقة بهم، وعلى الجانب الآخر فهو يمنح الحنان للجميع من حوله فهو يشاركهم اهتماماتهم، ويسمعهم بشكل جيد.

وبالنسبة للإخلاص فهو يخلص لجميع أحبائه بشكل كبير، ويرفض الخيانة بشكل قاطع سواء مع الأحباء أو الأصدقاء، كما أنه رومانسي ويمتلك العديد من المشاعر لأحبائه، ويشاركها مع الآخرين، فهو يحب قضاء وقت رومانسي مع شريك حياته، ويفضل السفر لأماكن بعيدة معه، لقضاء أوقات لاتنسى مع شريك الحياة.