حظك اليوم برج السرطان الاثنين 24-01-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج السرطان أنّه دائمًا ما يُصر على موقفه ويتمسك بأفكاره، كما أنّه يكثر من الأسئلة حتى يحصل على إجابات منطقية ومقنعة تناسبه، ويكون صاحب هذا البرج انطوائيًا في معظم الأوقات، إذ يشعره ذلك بالأمان والثقة بالآخرين، ويفعل ذلك لحماية نفسه ومشاعره.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

وبحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، فالوضع الفلكي لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والاجتماعي دقيق، لذا ينصحك الفلك بأن تتمهل في قراراتك وأن تتحكم جيدًا في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي، فإنّ وجود القمر اليوم في مربع برجك يمكن أن يجعلك تميل للعناد قليلًا، لذا ينصح خبراء الفلك بمقاومة ذلك، وأن توضح حسن نواياك.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الممثل العالمي توم كروز، والأميرة الراحلة ديانا، والمطربة الجزائرية وردة، والمطربة اللبنانية نوال الزغبي، والفنان أحمد السعدني.