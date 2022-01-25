حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 25-1-2022 مهنيا وعاطفيا: تأنى في قراراتك

يعرف عن مولود برج الأسد أنّه شخصية تتمتع بالإخلاص والوفاء بشكل كبير لجميع الأشخاص الذين يحبهم ويهتم لأمرهم، سواء كان هؤلاء الأشخاص من أصدقائه أو عائلته أو شريك حياته، إذ يتميز صاحب برج الأسد أنّه مستعد أن يفعل أي شئ للدفاع عن أحبائه وحمايتهم وجعلم يشعرون بأوقات أكثر سعادة.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

ووفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، فإنّ وجود القمر في وضع معاكس اليوم يرسل لك تنبيهًا بعدم المبالغة في ردود أفعالك، وأن تكون أكثر تحملًا، وأنت تنتبه لحقوقك جيدًا على الصعيد المهني والعائلي.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي، فيمكن أن يتواجد مولود برج الأسد اليوم بعض التشوش، نتيجة لوجود الشمس وعطارد في مواجهة البرج، لذا عليك ألا تتسرع، وأن تتأنى في قراراتك جيدًا.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، وميجان ماركل، وكايلي جينر، ومن النجوم والنجمات العرب الفنان تامر حسني والفنان الراحل رشدي أباظة والفنان رامي عياش والفنانة هبة مجدي ومنة شلبي.

ويتميز مولود برج الأسد بالطموح والتسامح، فهو رغم شخصيته القوية المعروفة عنه يتسامح لأكبر قدر مع أخطاء الغير، كما أنه يساعد الضعفاء لتحقيق ما يتمنون دون أن ينتظر رد منهم أو أي معروف، ومولود برج الأسد يتسم بالقوة في شخصيته فهو يحب السيطرة على مختلف أمور حياته سواء كان في البيت أو العمل أو مع الأصدقاء فهو شخصية قيادية، كما أنه يحب إدارة الأمور من حوله، لذا يحب الكثير العمل معه فهو سريع البديهة، وقادر على اتخاذ القرارات بسرعة، ويتمكن من التنظيم في مختلف جوانب الحياة.