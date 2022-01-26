أرملة الفنان أحمد راتب تصاب بكورونا وابنتها تدعو على من نقل لها العدوى

كشفت لمياء راتب، ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، اليوم، عن إصابتها والدتها فيرا يوسف، بفيروس كورونا، خلال الساعات القليلة الماضية، مناشدة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت لمياء أحمد راتب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد عنده أعراض برد وبيستهبل وبينزل يقابل خلق الله.. أمي إيجابي ادعوا لها».

طقوس إحياء ذكرى وفاة أحمد راتب سنويًا

يذكر أنّ فيرا يوسف، أرملة الفنان أحمد راتب، تحرص على إحياء ذكرى وفاة زوجها، بشكلٍ سنوي يوم 14 ديسمبر من كل عام، من خلال قراءة الأدعية وما تيسير من القرآن الكريم، بجانب زيارته في المقابر.

وقالت أرملة أحمد راتب، لـ«الوطن» في ذكرى وفاته الماضية، إنّ هناك عددا كبيرا من الفنانين يحرصون على التواصل معها من آنٍ لآخر، بشأن الاطمئنان على الأسرة منذ وفاة زوجها؛ وأبرزهم الفنانة إسعاد يونس، وكذلك سوسن بدر وأمير كرارة، وغيرهم.

إصابة فيرا يوسف بعد يومين من ذكرى ميلاد أحمد راتب

وتأتي إصابة فيرا يوسف، بفيروس كورونا بعد يومين من ذكرى ميلاد زوجها الراحل أحمد راتب، فهو من مواليد 23 يناير عام 1949، وحقق نجاحًا كبيرًا على مدار سنوات عمله داخل مجال الفن، وقدم عشرات الأعمال الناجحة سواء على مستوى السينما أو التليفزيون أو المسرح.

أبرز أعمال أحمد راتب

وقدم أحمد راتب خلال مشواره الفني العديد من الأدوار التي لا تزال عالقة بأذهان الجمهور، ومنها: «واحدة بواحدة»، و«الحب فوق هضبة الهرم»، و«الإرهاب والكباب»، و«بخيت وعديلة»، و«عمارة يعقوبيان»، بالإضافة إلى «السيرة الهلالية»، و«هند والدكتور نعمان» و«أنا قلبي دليلي».