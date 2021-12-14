أحمد راتب وعادل إمام.. صداقة فنية واتهامات بالتبعية وشهادة بـ«أوسكار»

علاقة صداقة وزمالة جمعت الفنان الراحل أحمد راتب مع عادل إمام، وترجمت في 19 عملا فنيًا شارك فيه مع «الزعيم»، بجانب العديد من المواقف المختلفة التي حكى عنها كل منهمل في لقاءات تليفزيونية قديمة.

في لقاء تليفزيوني للفنان أحمد راتب ببرنامج «ساعة صفا» مع الفنانة صفاء أبو السعود، عرضت له مقطع فيديو لعادل إمام، يتحدث فيه عن عشق «راتب» للتمثيل، وتنوع أدواره ما بين الكوميديا والأدوار الجادة، وهو ما ظهر في تأديته لشخصية «القصبجي» التي أداها ببراعة على الرغم من أنه لم يرَ الملحن الشهير من قبل، بجانب تعلقه بأسرته وبناته الثلاث، لتعود الكاميرا على الفنان الراحل ويظهر متأثرًا بحديث «الزعيم» عنه معلقًا: «بالنسبة لي هو حب كبير أنا مش عارف له سبب».

أحمد راتب: عادل إمام خجول جدا

ومع الإعلامي مفيد فوزي ببرنامجه «مفاتيح» ظهر أحمد راتب في لقاء تحدث فيه عن عادل إمام، واصفًا إياه بأنه «كتاب مفتوح» وأنه «السد المنيع الصامد في سبيل استمرار الفن»، وهو ما أثار دهشة الإعلامي الشهير، مستكملا أن «الزعيم» شخص «خجول جدا»، ما يجعل البعض يظنه يتعالى عليهم، وهو ما على عكس طبيعته.

«ديل» عادل إمام.. اتهام يثير غضب أحمد راتب

وظهر أحمد راتب، في لقاء تليفزيوني ببرنامج «قوي قلبك»، على قناة «ART» غاضبا بعد تعليق الناقد الفني محمد صلاح الدين، عنه بأنه أصبح «ديل عادل إمام»، ولا يجيد التمثيل أو العمل بدونه، سواء في التليفزيون أو السينما أو المسرح، مستكملا أنه: «عصاية وجلابية ودراع عادل إمام»، الأمر الذي أغضب الفنان الراحل معلقًا: «ده راجل عبيط»، ليتدخل الفنان سعيد صالح، الذي تواجد معه في اللقاء: «يشرف أي حد في الدنيا إنه يشتغل مع عادل إمام».

عادل إمام: أحمد راتب يستحق أوسكار

«أحمد راتب يستحق أوسكار»، هكذا عبر عادل إمام، عن حبه لموهبة الفنان الراحل، مستعيدًا ذكريات مشاهده معه في عدد من الأفلام التي جمعتهما، ومن بينها الإرهاب والكباب، والذي قدم فيه «راتب» واحدا من المشاهد التي يستحق فيها التتويج بالجائزة الكبرى في سماء الفن، عندما تحدث ماسح الأحذية «الدور الذي قدمه راتب» عن مفهوم العدالة.

وتحل اليوم ذكرى وفاة الفنان أحمد راتب، الذي فارق الحياة في 14 ديسمبر 2016، بعد مسيرة فنية ضخمة شارك فيها بما يقرب من 500 عمل فني، ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، ومن بينهم 19 عملا جمعه بالزعيم عادل إمام.