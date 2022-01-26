إيناس عبد الدايم: تطويع المشتركات الثقافية بين مصر والعراق لصالح أبناء الدولتين

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، لبحث سبل تكثيف التعاون الفكرى والفني بين البلدين، وذلك عقب افتتاح الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

عبد الدايم : ضرورة استثمار المشتركات الثقافية بين مصر والعراق وتطويعها لصالح المجتمعين

وخلال اللقاء اكدت عبد الدايم قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وعلى التقارب الوجدانى بين الشعبين ، واضافت انه تم الاتفاق على اعداد مجموعة من مشروعات التبادل الثقافي والفكري بين الطرفين وتنظيم الاسابيع الابداعية وغيرها من الانشطة ، مشيرة إلى ضرورة العمل على استثمار المشتركات الثقافية بين المجتمعين وتطويعها لصالح ابناء الوطنين .

ناظم : معرض القاهرة الدولي للكتاب يجسد مكانة مصر اقليميا وعالميا

ووجه ناظم التهنئة لوزيرة ثقافة مصر على افتتاح الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يجسد مكانة مصر اقليميا وعالميا ، واشار الى القدرات المصرية الرائدة والمتطورة في مجال صناعة النشر الكتاب، وثمن جهود مصر في مختلف المجالات المعرفية متطلعا الى ضرورة التنسيق الجاد لتكثيف التعاون الفكرى والفنى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.