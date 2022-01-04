مساعد وزير العدل: «المحامي هيرفع القضية من مكانه بعد التحول الرقمي»

قال المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل للتطوير التقني، إن وزارة العدل تعمل علي تحويل المحاضر من مرحلة الدواوين إلي مرحلة التحول الرقمي لمنح صاحب الحق حقه في أسرع وقت.

وتابع مساعد وزير العدل، خلال زيارته وتفقده لمجمع محاكم الإسماعيلية: «نستهدف اكتمال المنظومة في مصر في عمر قصير جداً وبفضل وضوح الرؤية لدى القيادة السياسية ووزير العدل سنستطيع تحقيق المخطط في وقت قصير».

مساعد وزير العدل: سنحول جهود 25 سنة للشكل الرقمي في عام واحد

وقال المستشار طارق كامل، إن ما جرى تنفيذه من جهود خلال الـ25 سنة الماضية سيتم تحويله كلياً للشكل الرقمي في خلال عام واحد، «خلال العام المقبل سيكون هناك تغيرات كثيرة في النظام المعتاد أهمها التحول الرقمي وليست الميكنة فقط وتطوير الخدمات سواء في المواعيد أو طرق تقديمها».

مساعد وزير العدل: المحامي قادر على رفع القضية من مكانه

وقال المستشار طارق كامل، إن المحامي سيكون قادرا على رفع أي قضية من مكانه حتى مع وجوده خارج مصر، ومتابعة دورة القضية وأيضاً إصدار المستندات.

وتابع «هنتحول مع التحول الرقمي إلى المركزية وهذا سيساعدنا في الرقابة الشديدة لكل طلب خاصة لإمكانية متابعة الطلبات على السيستم بدءا من مكتب وزير العدل وحتى الموظف المسؤول مروراً برئيس المحكمة».

وقال مساعد وزير العدل، إن أضعف نقطة في المنظومة القضائية هي نقطة «الإعلان»، مشيراً إلي أنه تم تبني نظام يلبي المقتضى التشريعي بوضع الطلبات علي «سيستم» ورصدها وحصرها أمام كافة الجهات القضائية المنوط بها متابعة ومباشرة هذا الطلب وإنجازه بما يحقق العدالة الناجزة.