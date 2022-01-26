الأرصاد تكشف سبب غياب الشمس عن المحافظات حتى الآن: القادم أصعب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ هناك غطاءً كثيفًا من السحب المتوسطة والمنخفضة، يمنع سطوع الشمس الآن، على مختلف أنحاء الجمهورية، يصاحبه سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظات الساحلية، مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

الأمطار تمتد إلى الداخل بمرور الوقت

أضاف خبراء الأرصاد، أنّ الأمطار تكون متوسطة الشدة على باقي المحافظات الداخلية، تصل خفيفة إلى شمال الصعيد، متوقعة وصول الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مناطق شرق البلاد وسيناء.

ومن المتوقع أن تؤثر الخلايا الرعدية، بشكل كبير على السواحل الغربية «الإسكندرية - سيدي عبد الرحمن - مطروح - بلطيم»، ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة، تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانًا.

وتشهد معظم محافظات الجمهورية تساقط أمطار متفاوتة الشدة اليوم الأربعاء، تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على «السلوم - مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية»، فيما تكون متوسطة على مناطق «الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس - القاهرة - الجيزة - القليوبية»، وتكون خفيفة على مناطق الفيوم وبني سويف والمنيا.

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