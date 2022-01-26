الأرصاد تكشف تفاصيل أبرد يوم في الشتاء: انخفاض حاد في الحرارة

تقلبات جوية حادة وسريعة تشهدها معظم المدن والمحافظات اليوم الأربعاء، وهو ما وصفه خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأنّه أبرد يوم في الشتاء حتى الآن، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في شقيّها العظمى والصغرى نظرًا لتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويتزامن معه منخفض آخر على سطح البحر المتوسط.

أبرد يوم في الشتاء

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في حديثها لـ«الوطن»، إنّ اليوم هو أبرد يوم في فصل الشتاء حتى الآن، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 12 درجة خلال ساعات النهار، وتتراوح الصغرى ليلًا بين 5 و6 درجات، ليسود اليوم بصفة عامة طقس شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة.

وأضافت غانم، أنّ الصقيع يتكون اليوم على المزروعات بسبب انخفاضات درجات الحرارة، وتساقط الثلوج على سانت كاترين نظرًا لانخفاض الحرارة لـ3 درجات تحت الصفر.

أمطار متفاوتة الشدة على معظم الأنحاء اليوم

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من مدن القناة والسواحل الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون متوسطة وتغزر أحيانًا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشرقية وشمال الوجه البحري «بورسعيد - دمياط - مناطق من محافظة الدقهلية»، وتمتد أقل حدة للداخل.

ومع استمرار السحب الممطرة على السواحل الغربية والدلتا وشمال الصعيد ومناطق من شرق القاهرة الكبرى، كما يتوقع أن تنشط الرياح على أغلب محافظات الجمهورية مع تقدم الوقت، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، أما عن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى فهي تسجل 8 درجات مئوية.

ارتفاعًا تدريجيًا في الحرارة بدءًا من الغد

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتحسن الأحوال الجوية بدءًا من الغد على الأنحاء كافة، إذ تسجل العظمى على القاهرة 15 درجة، كما يتوقع أن يعتدل نشاط الرياح غدًا مقارنة باليوم، إضافة إلى انحسار فرص سقوط الأمطار لتشمل السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري ووسط سيناء، وتكون أقل حدة من اليوم بين خفيفة إلى متوسطة.

ومع بداية الاستقرار في الأحوال الجوية، تعود الشبورة المائية للظهور مرة أخرى على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل.