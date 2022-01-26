الأرصاد: استمرار تساقط الأمطار غدا بسبب السحب الركامية

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية شهدتها جميع المناطق خلال الساعات القليلة الماضية، فمنذ صباح اليوم الأربعاء شهدت الكثير من المناطق تساقط أمطار غزيرة إلى متوسطة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة الملحوظ بشكل كبير، ونشاط الرياح الذي ساعد على الزيادة في الإحساس بالبرودة الشديدة.

استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وسيناء، يصاحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة، كما أنه من المتوقع أن تتجدد فرصة تساقط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ويتسائل الكثير من المواطنين عن موعد توقف تساقط الأمطار، وهل ستشهد أي من المناطق تساقطا للأمطار الغزيرة غدا أم لا، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تعلن توقعات حالة الطقس غدا الأماكن التي تتضرر من تساقط الأمطار غدا، لذلك نوضح من خلال ذلك التقرير المناطق التي تتأثر بتساقط الأمطار غدا الخميس، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد.

أماكن تساقط الأمطار غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار غدا الخميس على عدد من المناطق المختلفة، وتكون تلك الأمطار متوسطة بنسبة 40:50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنحصر فرص تساقط الأمطار وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لنشاط الرياح فمن المتوقع أن تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة للشبورة المائية قمن المتوقع أن تنتشر على بعض الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى.