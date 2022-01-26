محافظ الإسكندرية: عطلنا مصالح حكومية لإخلاء الطرق أمام الطلاب

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل بقدر الإمكان على عدم تأجيل امتحانات سنوات النقل، في ظل موجة الطقس قارسة البرودة، كون الأسبوع بأكمله مليء بالامتحانات، بسبب ظروف إجازة نصف العام، والأهم لدينا مصلحة الطلاب، مؤكدًا أن موجة الطقس السيئ، تشمل مصر كلها، لكنها متفردة في الإسكندرية، وأكثر سوءً من المحافظات الأخرى، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، ويُعرض على قناة «دي إم سي».

النوة التي تشهدها الإسكندرية جاءت في تاريخ مختلف

وأضاف «الشريف»، أن النوة التي تشهدها الإسكندرية، جاءت في تاريخ مختلف، وهذا تأثير التغيرات المناخية، إذ أن الرياح والأمطار بدأت منذ فجر اليوم، مشيرا إلى أن الرياح سرعتها تتراوح بين 60 إلى 70 كم في الساعة، والأمطار من متوسطة لغزيرة، وارتفاع الأمواج 6 أمتار، «واجهنا مشكلة بسبب امتحانات نصف العام للصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية، وأخذنا إجراء تعطيل لجميع الوظائف الحكومية، لكي نخلي الطرق، حتى نسمح للطلاب بتأدية الامتحانات».

الاطمئنان على الطلاب أثناء الذهاب والعودة

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه جرى الاطمئنان على الطلاب أثناء الذهاب والعودة، كما أن وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، ذكر أن الامتحانات مرت بخير، موضحًا أن بسبب زيادة الأمطار هذا العام، فإن أسطول شركة الصرف الصحي، مستعد على أكمل وجه، ونستعد للنوة بالتركيز في النقاط الساخنة، التي تتجمع فيها المياه بطريقة كبيرة.