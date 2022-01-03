محافظ الإسكندرية بعد تطوير محطة المنشية: لن تقطع المياه مرة أخرى

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير محطة المنشية 1 بطاقة 380 ألف م3/ يوم، وبتكلفة نحو 50 مليون جنيه، وتخدم نحو 800 ألف نسمة بمناطق أبيس 1، 2، 7، 8، ومناطق القباري والعجمي وحتى كيلو21 ساحلي.

كما حصلت محطة المنشية 1 على شهادة الإدارة الفنية المستدامة في التشغيل والصيانة، لتصبح بذلك مياه الشرب بالإسكندرية الشركة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي حصلت جميع محطاتها على الشهادة، وذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

الشريف: عدم قطع المياه مجدداً عن غرب الإسكندرية

وقال اللواء محمد الشريف، إن عمليات التطوير تهدف إلى إنهاء عمليات قطع المياه المستمر، والاهتمام بجودة المياه، مشيرًا إلى أن سكان مناطق أبيس 1، 2، 7، 8، ومناطق القباري والعجمي وحتى الكيلو 21 ساحلي، لن يعانوا مجدداً من عملية انقطاع المياه، وذلك بمجرد الانتهاء من المراحل الثلاثة من عمليات التطوير.

محافظ الإسكندرية: جودة المياه 10 على 10

وأضاف الشريف، أن جودة المياه في الإسكندرية أصبحت «10 على 10» على حسب تعبيره، مؤكداً أن الإسكندرية الأولى على مستوى الجمهورية التي تحصل محطات المياه العشرة لديها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة وهي شهادة ألمانية.

3 مراحل لتنقية المياه

من جهته أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه قد تم رفع كفاءة محطات المياه في الإسكندرية بمراحل عدة وهو ما ساعد في الحصول على تلك الشهادة.

ولفت إلى أن تلك المحطات تراعي البيئة والسلامة المهنية وصحة العاملين، موضحًا أن المحطة بها 3 مراحل لتنقية المياه، فضلاً على وجود اصطفاف فيما يخص التعامل مع الأمطار.