محافظ الإسكندرية: تعاملنا مع الأمطار الغزيرة بنجاح دون عرقلة المرور

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الأمطار التي هطلت على المدينة كانت غزيرة جدا، إلا أنه تم التعامل معها بنجاح وتصريفها بشكل سريع دون حدوث أي شلل مروري يذكر، إذ غالبا ما تسبب عمليات التصريف بطئا في بعض الحارات خلال تصريف المياه.

جاء ذلك في بث مباشر على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ظهر خلاله «الشريف» وهو يتابع أعمال الانتهاء من تصريف جميع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدار الساعات الماضية في شارع «الإسكندرية - مطروح» بمدخل البيطاش الرئيسي في حي العجمي، وكذلك تمركزات عربات تصريف المياه وسيولة الحركة المرورية، وذلك بحضور السيد موسى رئيس حي العجمي.

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المحافظ: تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي

أكد محافظ الإسكندرية، أن العمل يتم بشكل لحظي والجميع على قدم وساق، وأن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

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يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التي قام بها محافظ الإسكندرية، منذ فجر اليوم، موجها بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء لمتابعة كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، وتحقيق سيولة الحركة المرورية.