محافظ الإسكندرية: الأمطار لم تسفر عن أي مشاكل بامتحانات اليوم

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه لم يتم رصد أي مشكلات خلال امتحانات اليوم بالمحافظة، إذ تمت بانتظام ومع عدم وجود أي معوقات شهدتها العملية الامتحانية، وذلك بعد الرجوع إلى غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية في الإسكندرية، موضحا أن المحافظة نسقت مع كافة الجهات لتوفير البيئة الامتحانية المناسب للطلاب.

استمرار سير الامتحانات في الإسكندرية

وأوضح «الشريف» في بيان، منذ قليل، أن الإسكندرية لم تتمكن من تعطيل أعمال الامتحانات، اليوم، كون الأسبوع المقبل سيشهد امتحانات الشهادة الإعدادية التي ستبدأ 29 /1/ 2022 وتنتهي 3 /2/ 2022، ويشارك بها عدد كبير من رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين والمعاونين ومقدري الدرجات ومراكز الأسئلة، وجميع المدارس الإعدادية مسكنة كلجان امتحانية للشهادة الإعدادية بالإضافة إلى عديد من المدارس الابتدائية، مما يستحيل معه وجود لجان كافية.

وتابع أن معلمي المرحلة الإعدادية لن يشاركوا بها، حال وجود امتحانات النقل بالمدرسة لعدم كفاية الأعداد، كما تم الاستعانة بمعلمي المرحلة الابتدائية كملاحظين لامتحانات الإعدادية تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بعد الالتزام بتعليمات السيد المحافظ بخفض أعداد الطلاب داخل اللجان إلى (16) طالبا فقط حفاظا على صحة الطلاب وجميع القائمين على العملية الامتحانية، لافتا إلى أن تأجيل امتحانات اليوم لم يتم لعدم وجود أيام عمل متاحة إلا بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، وبالتالي تتخلل إجازة نصف العام الدراسي المقررة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 / 2022.

ومن ناحيته؛ أوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرة التربية والتعليم في الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من امتحانات الفترة الصباحية دون تلقي غرفة العمليات المركزية بالمديرية أو غرف عمليات الإدارات الثماني أية شكاوى أو مشكلات أو عقبات تؤثر على سير العملية الامتحانية، مضيفا أنه وبانتهاء هذا اليوم تنتهي جميع امتحانات الصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي، على أن يستكمل الصفان الأول والثاني الثانوي العام امتحاناتهم في الأسبوع المقبل.

4311 طالب خضعوا لامتحانات الصفين الأول والثاني

بينما لفت الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إلى أن هناك 4311 طالب أدوا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في القسمين الأدبي والعلمي، وأن الأمطار لم تؤثر على أداء الطلاب وحضورهم في جميع لجان الامتحانات التي تمت في 28 معهد أزهري على مستوى الإسكندرية، مضيفا بأنه جار تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمركز التصحيح بالمعهد الأزهري بسموحة، وأن جميع الأمور مستقرة وتم التنسيق مع محافظة الإسكندرية لتوفير المناخ المناسب في اللجان الامتحانية للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل سهولة.