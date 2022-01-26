ساندي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا: «كحة بسيطة وصداع»

كشفت المطربة ساندي، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت المطربة الشابة لـ«الوطن» في تصريحات خاصة، «الحمد لله في تحسن كبير، بس معدتي تعباني، لكني أحسن من أول يومين، أنا النهاردة في اليوم الرابع من الإصابة، وتوجد كحة بسيطة، وصداع بسيط».

ساندي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وأعلنت المطربة ساندي، أمس إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر خاصية «ستوري» بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وقالت «أعاني من تكسير في جسمي، كان نفسي أعرف التكسير ده شكله إيه، بس مكنش لازم أعرف إن جالي كورونا».

وأضافت ساندي «أخضع حاليا لإجراءات العزل المنزلي مع إتباع البروتوكول العلاجي المعلن من وزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا».

أعمال ساندي

يذكر أن آخر أعمال المطربة ساندي هي أغنية «إزيك النهاردة»، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع هاني يعقوب.

كما طرحت ساندي العام الماضي أحدث ألبوماتها، والذي ضم 8 أغنيات، هي «طبع الشتا»، و«ريموت حياتك»، و«كان عادي»، و«زي التمثال»، والألبوم من إنتاج ميدو منيب.

خلاف ساندي وروبي بسبب أغنية

ونشب خلاف مؤخرا بين روبي وساندي بسبب أغنية «في اللا لا»، والتي صورتها ساندي بطريقة «فيديو كليب» في فرنسا من إنتاج وليد منصور، واكتشفت أن روبي تروج للأغنية علي حسابها الشخصي بمواقع «سوشيال ميديا» على أنها ملكها، وتدخل وليد منصور وأوقف عرض أغنية روبي.

وكشف شادي نور مؤلف الأغنية وقتها، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سبب كواليس الخلاف الذي حدث بين روبي وساندي، قائلا «الأغنية فعلاً كانت أغنية روبي، ولما اترفضت من المصنفات اتعطل نزولها، وألبوم روبي نزل، فالأغنية أخدت كذا مسار تاني، وده بيحصل كتير طبيعي في الأغاني حتى لو مافيش مشكلة».