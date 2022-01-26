برج الثور حظك اليوم الأربعاء 26-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الثور عليهم الحذر جيدًا، هكذا يقول حظك اليوم الأربعاء وتوقعات الأبراج الفلكية، فتواجد القمر في مواجهة البرج يتطلب المزيد من الاجتهاد لإصلاح ما يمكن إصلاحه من العلاقات المتوترة، وعليهم أيضا أن يبذلوا مجهودا لتفهم وجهة نظر الآخرين والانتباه لحقوقهم جيدا، خاصة عند التعاملات الورقية أو توقيع العقود.

برج الثور حظك اليوم الأربعاء عاطفيا

بحسب توقعات خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الثور، فإن القمر في مواجهة مواليد هذا البرج، وهذا يعني أنه عليك أن تواصل اجتهادك وسعيك، من أجل إصلاح ما سبق، فعلاقاتك المتوترة ببعض المقربين أو المحيطين تتطلب حلولا جذرية والدفع بها إلى الأمام.

تقول عبير فؤاد، إنه يجب على مواليد برج الثور أن يضعوا أنفسهم مكان الطرف الآخر والمحاولة بقدر الإمكان تفهم وجهة نظره، تلك النصيحة قد تساهم بشكل أو بآخر في تحسن العلاقات وتطويرها وعودة المياه إلى مجاريها، وهو أمر مطلوب بشدة بالنسبة لمواليد هذا البرج على مدار اليوم، ربما تجد نفسك أيضًا مضطرا إلى مجاراة من أمامك أثناء حديثه فلا تتردد في فعل ذلك.

برج الثور حظك اليوم الأربعاء مهنيا وماليا

على مواليد برج الثور وفقا لـ حظك اليوم الأربعاء، على الصعيد المهني والمالي، أن ينتبه جيدًا لحقوقه، وأن يحميها قدر استطاعته ولا يسمح لأحد أن يسلبها منه أو يأخذ جزءًا منها، ربما تواجهك بعض المواقف التي تتطلب منك التصرف بشكل مناسب لحماية مكتسباتك وحقوقك التي حصلت عليها بصعوبة، فلا تتردد في فعل ذلك.

بحسب توقعات حظك اليوم الأربعاء، فإن على مواليد برج الثور الانتباه جيدًا إلى قراراتهم خاصة تلك المتعلقة بتوقيع العقود أو الأوراق أو التعاملات المالية بشكل عام، يجب عليك المحافظة على كامل تركيزك على مدار اليوم حتى لا تتورط في متاعب أنت في غنى عنها، والمقصود بهذه المتاعب هي تلك المتعلقة بالتعاملات المالية والأزمات المهنية بشكل عام.

توقعات حظك اليوم لبرج الثور في شهر فبراير

أخبار سارة وسعيدة تنتظر مواليد برج الثور في شهر فبراير، فبداية الشهر يشهد انتهاء تراجع كوكب الزهرة، وهو الأمر الذي يعني بداية تصحيح المسار خاصة على الصعيدين العاطفي والمهني، قد تكون في انتظار مفاجآت سعيدة متعلقة بالناحية المادية، وفي نفس الوقت ستقل حدة الخلافات بينك وبين شريك حياتك، وستميل أكثر للمصارحة والمكاشفة، لتنته أغلب الخلافات مع شريك الحياة والأصدقاء نهاية سعيدة، وذلك وفقا لخبير الأبراج محمد صبحي.

ولن تنتهي الأخبار السارة لمواليد برج الثور في شهر فبراير عند هذا الحد، بحسب حظك اليوم وتوقعات الأبراج، فعلى الصعيد المهني تحديدا، يكون مواليد هذا البرج على موعد مع تصحيح أوضاعهم المادية والتغلب على الأزمات التي كانت تواجههم في وقت سابق، ربما لن ينتهي الشهر إلا بحدوث أمر جيد كنت نتنتظره منذ فترة، ربما إنجاز مهني كبير أو سفر تنتظره أو ترقية طالما سعيت إليها.

صفات مواليد برج الثور

يتميز مواليد برج الثور بقدرتهم القوية على إنجاز الأمور، ويتمتعون بقدر كبير من الصبر والهدوء، كما أنهم يميلون إلى التعامل مع الأمور بذكاء وحكمة، من المعروف أيضًا عن مواليد هذا البرج أنهم أشخاص عمليون ويتحملون المسؤولية، ومن نقاط ضعفهم أنهم يميلون إلى العناد قليلا، كما أنهم شديدو الغيرة.

مولود برج الثور صاحب شخصية قوية وليس من السهل إحباطه، لا يعرف له اليأس طريقا، ولا يكل عن تحقيق أهدافه، وقد يقضي وقتا طويل في انتظار ما يسعى إليه حتى يتحقق في النهاية، وإذا كان لك صديق من برج الثور فهو الشخص المناسب لأن تثق فيه، فهو لن يخذلك أبدا، وسيكون نعم الصديق أو شريك الحياة.