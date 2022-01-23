رئيس البرلمان العربي: مصر تعيش نهضة حقيقية.. ومبادراتها تجاوزت تحديات كورونا

قال الدكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم، إن مصر تعيش نهضة اقتصادية مهمة وجادة وحقيقية رغم تداعيات كورونا، وأطلقت العديد من المبادرات التي ساعدتها على تجاوز تداعيات الفيروس.

أهمية الإرادة العربية الحقيقية

وأضاف العسومي، في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «الصدى» على قناة اكسترا نيوز: «نريد إرادة حقيقية وهو ما يوصلنا إلى الهدف، والمبادرات والجهود العربية موجودة وقادرة على أن تحقق للأمة العربية الكثير، ونتمنى أن تتمخض الأمور إلى استراتيجيات عربية مبنية على التكامل الاقتصادي والتوافقات السياسية، وكفانا تدخلا من الدول الأجنبية في الشؤون العربية، وخاصة بليبيا واليمن».

جهود أجنبية خبيثة لتدمير الدول العربية

وتابع رئيس البرلمان العربي، أن الدول الأجنبية تتدخل في شئون الدول العربية لتدميرها وتحقيق مصالحها، وبالتالي فإن الدول العربية يجب أن تؤمن بأن أي تدخل أجنبي ليس في صالحها، لافتًا إلى أنّ بعض المجتمعات الخارجية تكيل بمكيالين تجاه الأمة العربية، وخطر داعش ممتد للجميع، ومن الممكن وصوله إلى دول العالم بشكل غير متوقع، وبالتالي فإن المجتمع الدولي عليه محاربة هذه التجمعات والتنظيمات الخطيرة على الجميع.

وأردف عادل العسومي، أن البرلمان العربي أطلق مبادرة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل، موضحا: «نريد توصيل رسالة مفادها أن نحارب الإرهاب، لأننا أكثر مَن عانى من الإرهاب، وقطعنا شوطا مهما في هذا الجانب، وأتمنى أن تتكلل مساعينا بالنجاح ونسعى إلى مواجهة التحديات الخارجية؛ فهي كثيرة وخطيرة وصعبة، وعلى الجميع أن يعي أننا كدول عربية في خطر، والتكامل والتنسيق العربي يجب أن يكون وفق هذا المفهوم».

الدول الخارجية لا تريد الخير للعرب

وأكد العسومي، أن الدول الخارجية لا تريد الخير للعرب، وتستغل الخلافات العربية وبعض الانشقاقات والبوادر التي تؤدي إلى خلافات فتدفع بتعظيم هذا الخلاف، وبالتالي فإن الخلافات لا تؤدي إلا إلى ضياع مصالح الدول والشعوب، والدول العربية جسد واحد، وأي خلل في دولة ينعكس على الجميع.