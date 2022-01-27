برج العذراء حظك اليوم الخميس 27-1-2022 مهنيا وعاطفيا

انتقاد الآخرين وصعوبة الإرضاء وكثرة التفكير وعدم تقبل الانتقاد من الآخرين، تلك هى أبرز عيوب مولود برج العذراء الذي يولد خلال الفترة ما بين 23 أغسطس وحتى 22 سبتمبر، الذي يمتلك مميزات تجعل البعض يتقبل عيوبة السابق ذكرها، فمن صفاته الحميدة أنه صادق ولا يحب الكذب، وصريح ولا يخذل الآخرين ومخلص لمن حوله.

ووفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، نعرض لأصحاب برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وهي على النحو التالي:

برج العذراء حظك اليوم مهنيًا

تتألق اليوم بجاذبية شديدة، وتتمتع بحضور أخاذ، وقد تسعد أيضا بدعم من زملاء أو رؤساء بالعمل.

برج العذراء حظك اليوم عاطفيًا

القمر في منزلك الثالث يجعلك تشعر بسعادة بالغة، وتقضي أوقاتا عاطفية وعائلية حلوة.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء من الفنانين المصريين، الفنان خالد النبوي والفنان مصطفى فهمي والفنان يوسف الشريف والفنانة القديرة عبلة كامل، والفنان اسماعيل ياسين، وعزت العلايلي.