خالد النبوي يبدأ تصوير مسلسل «راجعين يا هوى» وسط إجراءات احترازية

بدأ المخرج محمد سلامة تصوير مسلسله الجديد «راجعين يا هوى»، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2022.

واحتفل الفنان خالد النبوي مع صناع عمل مسلسله ببدء تصوير المسلسل، أمس، أثناء تصوير بعد المشاهد في حي الجمالية، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور بعدما تقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

إجراءات احترازية في «لوكيشن» المسلسل

وشهد «لوكيشن» التصوير اتباع جميع المتواجدين للإجراءات الاحترازية، منعًا لانتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال وجود طبيب مختص بالتعقيم للجميع من ساعة لأخرى، مع ارتداء فريق العمل للكمامات بشكل مستمر.

والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والسيناريو والحوار للسيناريست محمد سليمان عبد المالك، الذي قدم أعمالًا درامية ناجحة أبرزها، «ممالك النار»، و«فرق توقيت»، و«باب الخلق»، و«قصر النيل».

خالد النبوي بين مصر وأوروبا من أجل راجعين يا هوى

ومن المقرر أن يكون تصوير أحداث «راجعين يا هوى» بين مصر وأوروبا، ويضم العمل العديد من الفنانين بجانب خالد النبوي، أبرزهم نور اللبنانية، وهنا شيحة، وإسلام إبراهيم، وإسلام جمال، وأنوشكا، ووفاء عامر، وتميم عبده، وصفاء الطوخي، وأحمد بدير، وسلمى أبو ضيف، وهدى المفتي، وطه دسوقي، إضافة إلى العديد من الوجوه الصاعدة مثل جلا هشام، وسالي حماد، وريهام الشنواني، ونانسي هلال.

ويستعد خالد النبوي لاستكمال تصوير مشاهده في فيلم «أهل الكهف»، مع غادة عادل ومحمود حميدة ومحمد ممدوح وأحمد فؤاد سليم ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وتدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة.