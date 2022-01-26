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وكيل الشيوخ تنعى ياسر رزق: كان دائم الارتباط بكل الأحداث المهمة في مصر

كتب:

محمد يوسف
04:11 م | الأربعاء 26 يناير 2022
ياسر رزق

ياسر رزق

نعت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي ياسر رزق، الذي وافته المنية اليوم، وقالت في بيان: «أنعى ببالغ الحزن والأسى فقيد الصحافة المصرية وأحد رموزها الكبار الراحل العزيز ياسر رزق، الذي سخر قلمه لخدمة قضايا وطنه، وامتلك إلى جانب دماثة الخلق، المهنية والاحتراف في كل ما قام به من مهام لخدمة صاحبة الجلالة».

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ: «كان دائم الارتباط بكل الأحداث المهمة في مصر، على مدار العقود الثلاثة الماضية، مشاركا وراصدا ومحللا».

واختتمت: «دعواتي للمولى عز وجل، بأن يتغمد الفقيد ابن محافظة الإسماعيلية، والغالي على قلوب أبنائها، بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».

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