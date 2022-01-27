حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 27-1-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجوزاء ترتيبه الثالث في دائرة الـ 12 برجا، ويبدأ البرج من مواليد 21 مايو حتى 12 يونيو، وهو يتوافق مع مواليد برج الأسد وبرج القوس وبرج الدلو لكنه لا يتوافق مع مواليد برج السرطان وبرج الجدي وبرج العقرب ومن أبرز نقاط ضعف برج الجوزاء التردد والتقلب المزاجي.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

نصحت خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بالانتباه لحقوقهم، والبحث عن الأصلح، فعلى مواليد البرج أن يطالبوا بحقوقهم لكي يحصلوا عليها ولكن بأسلوب مهذب لتجنب وقوع مشكلات.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يقول حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي إنه يجب أن تتحلي بالصبر في التعامل مع شريك حياتك، و إذا كنت متزوجا فقد تكون بحاجة اليوم لكل ما تملك من صبر وقوة ولا تصر على فرض آرائك، وذلك من أجل علاقة جيدة مع شريك الحياة.

عليك ألا تسمح بسيطرة العناد عليك وفرض آرائك رغم رفض الشريك، لأن ذلك من شأنه أن يفسد علاقتك مع أحبائك.

مواصفات برج الجوزاء

ويتميز مولود برج الجوزاء أنه شخصية جذابة وملفته للأنظار، ويتسم بالمرح والملاحظة الدقيقة، وهو مخلص لأحبائه وأصدقائه لأبعد حد.

كما أنه حساس ومبدع فهو لديه حس الابتكار، ويحب التحدي والسعي لكي يصل لكل أهدافه، ولديه قدرة كبيرة على الإقناع.

عيوب مواليد برج الجوزاء

وعلى الجانب الآخر، يتسم مولود برج الجوزاء بالتردد الشديد في كل أمور الحياة، كما أنه مزاجي بشكل كبير وانفعالاته متقلب ولديه فضول زائد تجاه الأمور، ولا يحب أن يتحمل المسئولية بشكل كبير.

وقد يراه البعض سطحي لأنه لا يهتم بالتفاصيل لكنه يحب الحركة والانطلاق والمرح مع أصدقائه وأحبائه.