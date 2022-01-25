حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 25-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الجوزاء بعدد من المميزات، أبرزها القدرة على التكيف مع مختلف الظروف والأشخاص، كما أنه كريم واجتماعي ومرح، ويتسم بالاستقلالية والقدرة على تفسير مختلف الأمور بذكاء، كما أنه يستعد لقضاء وقت طويل مع شريك حياته، ويعبر عن حبه بالتواصل اللفظي.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

ووفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، القمر في منزل العمل مما يمنحك استعدادا للتعاون والإنجاز وإضافة قيمة للآخرين، لذا عليك استغلال الفرصة وتنفيذ أقصى ما عندك للحصول على أفضل النتائح، والوصول لأفضل المناصب في عملك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ينصحك حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء، أن تتصرف بنضج شديد، ففي هذه الحالة يمكن أن تحقق إنجاز شخصي تسبب لك السعادة والرضا في حياتك، لكن عليك أن تحترس من الاندفاع، قد يجعلك تدخل في مشكلات عديدة، خاصة أن مولود برج الجوزاء لا يستطيع أخذ القرارت بسهولة.

مشاهير برج الجوزاء

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء هالة فاخر ومحمد رجب والممثلة هالة صدقي والمغنية يارا، وعدد من المشاهير الأجانب أبرزهم لوسي هيل ومورجان فريمان والنجمة أنجلينا جولي.

مميزات مواليد برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء أنه اجتماعي فهو لديه عدد كبير من الأصدقاء، كما أنه مرح وكريم ولديه شخصية قوية ومستقلة، فلا يتمكن أحد من جعله يبتعد عن تنفيذ ما يردي حتى إذا كان غير صحيح، وكما هو معروف أن مولود برج الجوزاء طيب القلب.

عيوب مواليد برج الجوزاء

وأبرز عيوب مواليد برج الجوزاء الفضول الزائد في كل ما يدور حوله، فهو يحب أن يعرف كل شئ، كما أنه متردد بدرجة كبيرة في مختلف أمور حياته، ولا يتحمل المسئولية، بمختلف أمور الحياة.