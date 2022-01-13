السيسي لـ «إثيوبيا»: مصر تعاني من فقر مائي .. «عاوزين نعيش ومستعدون للتعاون»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في مصر نحاول زيادة مواردنا من المياه، ورغم ذلك لم نطلب زيادة في حصة مصر من مياه النيل، وأضاف: «المياه اللي جاية لمصر دلوقتي هي نفس الكمية اللي كانت بتيجي، ومصر وصلت إلى 100 مليون نسمة وحصتها في مياه النيل لم تتغير، وبالتالي وصلنا طبقا لتقارير ومعايير الامم المتحدة إلى مرحلة الفقر المائي، حصة الفرد 500 أو 600 متر مكعب مياه في السنة».

وتابع «السيسي»، خلال حواره مع ممثلي الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، في الفترة ما بين 10 لـ 13 يناير: «المعدل العالمي للفرد أكتر من 1000 متر في السنة، إحنا كل اللي بنتكلم فيه أشقائنا في أثيوبيا ننظر لكم بإيجابية كالعادة ومستعدين للتعاون، فيما يخص مياه نهر النيل مع كل الأشقاء في دول حوض النيل من أجل الرخاء لنا كلنا».

وتابع رئيس الجمهورية: «إحنا عاوزين نعيش، بس مش هنحرم غيرنا إنه يعيش وإلا منكونش موضوعيين، حجم المياه على الهضبة الاثيوبية 900 مليار متر مياه، حجم المياه اللي بتنزل على الآبار الأثيوبية المتجددة 40 مليار متر مكعب، وحصة مصر لا تساوي 10% من المياه اللي تسقط على الهضبة الاثيوبية».