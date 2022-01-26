أخبار الطقس غدا الخميس.. استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

تخوفات كثيرة تنتاب المواطنين بشأن استمرار حالة الطقس السيئ التي شهدتها الأنحاء كافة خلال الساعات الماضية، بعد أن شهدت انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة صاحبه سقوط للأمطار الغزيرة، وهبوب الرياح والكتل الهوائية الباردة التي تزيد من إحساس برودة الطقس، وأصبح كثير من المواطنين يتساءلون عن أخبار الطقس غدا الخميس لمتابعة درجات الحرارة ومعرفة أماكن سقوط الأمطار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل أخبار الطقس غدا الخميس، إذ من المتوقع أن يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

أخبار الطقس غدا الخميس

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يتكون الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، كما تنشط الرياح على بعض المناطق ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

وعن سقوط الأمطار غدا الخميس، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40: 50% على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتكون الأمطار خفيفة بنسبة تتراوح بين 30 : 40% على مناطق من وسط سيناء والوجه البحري.

وعن الشبورة المائية أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتكون على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتشهد عدد من المناطق نشاط للرياح وتتمثل في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة غدا الخميس، فتسجل القاهرة درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 6 درجات مئوية، بينما تسجل الإسكندرية 15 للعظمى و9 للصغرى.