بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الزراعي

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وأخرى ملاكي بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية راضي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

أسفر الحادث عن إصابة كل من «عصام سعد عبد العزيز 45 سنة مقيم في أبو حمص مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وفتحي عبدالله سالم 48 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، وجرح بفروة الراس، ومحمد عبدالله سالم 38 سنة مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر وكسر في الساق اليمنى».

كما أصيب أيضا «يوسف محمد عبدالله 4 سنوات باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى وجرح في البطن، وحميده سالم عبدالله 60 سنة مصاب بكدمات متفرقة بعموم الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الصدر، والشحات عبد الله سالم 41 سنة مصاب بكدمات متفرقه بعموم الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.