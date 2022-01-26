«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية: «التغيرات المناخية تزيد قسوة الطقس»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت تنويها سابقا بوجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة العظمى اليوم، مقارنة بالأيام الماضية، منذ بداية فصل الشتاء في 21 ديسمبر، وسجلت القاهرة الأربعاء 11 درجة مئوية، متابعا: «التغيرات المناخية تزيد من قسوة الظواهر الجوية».

شاهين: نشاط الرياح أدى إلى زيادة الشعور ببرودة الطقس

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، أن النشاط الكبير في الرياح أدى إلى شعور البعض بانخفاض أكبر في درجات الحرارة، لافتا إلى أن هناك استمرارا في انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة حتى تصل درجة الحرارة الصغرى لـ6 درجات مئوية في القاهرة الكبرى.

وأوضح أنه بالنسبة للسواحل الشمالية ومحافظات جنوب الصعيد، تشهد انخفاضات ملحوظة في درجة الحرارة العظمى لتصل إلى 4 درجات مئوية، فيما تسجل جبال سانت كاترين -2 درجة مئوية، مضيفا: «يناير على مستوى الجمهورية هو الأبرد في أشهر الشتاء».

وأكد أن تساقط الأمطار اليوم كان في مناطق مختلفة من الجمهورية، وفي جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى كانت الأمطار من خفيفة لمتوسطة، وخلال الساعات المقبلة تتجه الأمطار إلى شرق البلاد والسواحل الشمالية الشرقية، ومعرضين لتساقط أمطار مختلفة في الشدة.

وأشار إلى أنه بانتهاء شهر يناير، تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، واستطرد: «خلال وقت الظهيرة هتكون فترات سطوع الشمس وهتصل درجات الحرارة فيها من 15 لـ16 درجة، وفي فترات الليل تصل درجات الحرارة لـ10 درجات مئوية حتى شمال البلاد، وبالنسبة لسقوط الأمطار تنخفض خلال الأيام المقبلة على الوجه البحري، فيما تعود الشبورة المائية في الظهور على الطرق الزراعية ومداخل ومخارج القاهرة».