«الإسكندرية»: حركة المرور لم تتعطل في شارع واحد.. وخسائر الطقس طفيفة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه بالرغم من موجة الطقس السيئ التي عانت منها المحافظة اليوم، إلا أنه لم تحدث أي خسائر في الأرواح أو في الممتلكات، عدا خسائر بسيطة تمثلت في سقوط أسلاك كهربائية ولوحات إعلانية وبعض البلكونات، دون أي خسائر في الأرواح.

لا يوجد شارع رئيسي أو جانبي تعطلت فيه الحركة المرورية

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، ويُعرض على قناة «دي إم سي»، أن موجة الطقس السيئ والأمطار الشديدة نجم عنها تجمعات مياه الأمطار في عدة نقاط ومناطق، في الساعة العاشرة صباحًا، وجرى صرفها في المصارف العمومية، كما يجري الاعتماد على تقارير وخرائط الأرصاد الجوية واتباع تعليماتهم كل ساعة، «الحمد لله لا يوجد شارع رئيسي أو جانبي تعطلت فيه الحركة المرورية لخمس دقائق».

المحافظة مستعدة لمياه الأمطار

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة مستعدة استعدادًا كاملًا لمياه الأمطار في إطار الإمكانات المتاحة وهي 110 سيارات تابعة للصرف الصحي، وفي حال زيادة الأمطار عن قدرة تلك السيارات تجري الاستعانة بكل الجهات المعنية التي لديها استعداد كامل، لافتا إلى تواجد السيارات بكل النقاط الساخنة التي تشهد تجمعات للمياه.