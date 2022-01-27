حظك اليوم برج الجدي الخميس 27-1-2022 مهنيا وعاطفيا

تتصدر توقعات الأبراج وحظك اليوم، عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» بصفة يومية، لمطالعة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، لمعرفة الحالة المهنية والصحية، فضلا عن الحالة العاطفية، في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم، لمواليد برج الجدي، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

برج الجدي

ينتمي برج الجدي إلى مجموعة الأبراج الترابية التي تتصف بالتفوق والنجاح والاجتهاد وحب العمل، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم، الاثنين، لأصحاب البرج، فعلى المستوى العاطفي، الوضع مبشر.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

وقالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الجدي: القمر يقع بمنزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني، ومن المهم أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا واجتماعيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الجدي: المريخ في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية في عيون الجنس الآخر.

مشاهير برج الجدي

والفنانة ليلى علوي تعد من أشهر مواليد برج الجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير، والفنانة إلهام شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير، والفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير، والفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر، والفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.